Эксперт: страны Глобального Юга стремятся в БРИКС в поисках экономической стабильности

Участие в объединении представляется многим странам привлекательным из-за сближения с Китаем, который служит ключевым торговым партнером большинства африканских государств, подавших заявки на присоединение к БРИКС, считает научный сотрудник южноафриканского Института исследований безопасности Приал Сингх

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Вступление стран Глобального Юга в БРИКС сделало бы их более стабильными в экономическом и политическом планах. Такое мнение высказал научный сотрудник южноафриканского Института исследований безопасности Приал Сингх.

"Я думаю, страны Глобального Юга хотят обрести стабильность, а найти ее они могут только объединив свои вес и влияние в мире", - заявил эксперт в интервью французской радиостанции RFI, комментируя возможность расширения БРИКС.

Он отметил, что участие в объединении представляется многим странам привлекательным из-за экономического и политического сближения с Китаем, который служит ключевым торговым партнером большинства африканских государств, подавших заявки на присоединение к БРИКС.

Всего заявки на вступление в БРИКС подали свыше 20 стран. В их число входят такие африканские государства, как Алжир, Египет и Эфиопия. Вопрос расширения БРИКС планируется обсудить на полях саммита объединения, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга.

В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.