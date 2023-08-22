Bloomberg: Equinor изучает возможность продажи активов в Азербайджане стоимостью $1 млрд

По данным агентства, норвежская компания работает с Jefferies Financial Group Inc. для оценки интереса потенциальных покупателей к своим азербайджанским активам

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Норвежская энергетическая компания Equinor изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане стоимостью в примерно $1 млрд, включая долю в 7,27% в группе нефтегазовых месторождений Азери - Чираг - Гюнешли на шельфе Каспия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, норвежская компания работает с Jefferies Financial Group Inc. для оценки интереса потенциальных покупателей к своим азербайджанским активам, к которым также относятся доли в других месторождениях на каспийском шельфе и в трубопроводе Баку - Тбилиси - Джейхан. Bloomberg указывает в числе заинтересованных покупателей государственную нефтекомпанию Азербайджана SOCAR, американскую ExxonMobil и японскую Inpex. При этом SOCAR имеет преимущественное право выкупа доли Equinor по условиям контракта.

Название Азери - Чираг - Гюнешли носит группа шельфовых нефтегазовых месторождений в южной части Каспийского моря, в 90 км к востоку от Баку. Они были открыты в 1980-х годах, с 1994 года ведется их разработка международным консорциумом энергетических компаний по договоренности с правительством Азербайджана. Общие запасы оцениваются в более чем 900 млн тонн нефти и 600 млрд куб. м природного газа.