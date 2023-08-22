РЖД заявили, что поставки топлива в южные регионы не зависят от роста перевозок пассажиров

Холдинг принимает заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке, сообщили в компании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рост объемов пассажирских перевозок не влияет на поставки топлива в южные регионы России по железнодорожной сети, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"Поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок. Планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями", - рассказали в холдинге.

Кроме того, РЖД принимают все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке, а доставка нефтепродуктов на АЗС в регионы, где расположены НПЗ, осуществляется автомобильным, а не железнодорожным транспортом.

Ранее в холдинге сообщали ТАСС, что РЖД находятся в постоянном контакте с нефтяными компаниями и готовы предложить варианты для увеличения эффективности доставки топлива в России. На южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями, что затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. При этом по отдельным терминал в Южном федеральном округе количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз.

Также в Минэнерго сообщали о сложностях с ритмичностью поставок топлива на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении.