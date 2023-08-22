В Минске представители 14 стран принимают участие в выставке Ecology Expo

С российской стороны в выставке участвуют некоторые предприятия, представители Федерального агентства водных ресурсов, Росатома, Томской области и Республики Алтай

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Представители 14 стран принимают участие в проходящей в Минске II Международной специализированной выставке Ecology Expo. Об этом на открытии мероприятия сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык.

"Сегодня на нашем мероприятии присутствуют представители более 14 стран. Я искренне им благодарен за это. Экспоненты - 130 предприятий из Республики Беларусь, Российской Федерации, Польши, Словении сегодня находятся в этом зале. Уверен, что данная площадка станет новой площадкой по объединению всех прогрессивных сил по сохранению экологии на нашей планете", - сказал он.

С российской стороны, помимо предприятий, в выставке участвуют представители Федерального агентства водных ресурсов, Росатома, Томской области и Республики Алтай.

II Международная специализированная выставка Ecology Expo проходит в Минске с 22 по 24 августа под девизом "Зеленые технологии: вызовы и возможности для экономики". Организаторами мероприятия выступили Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии и Национальный выставочный центр "Белэкспо". В экспозиции представлены решения в области охраны окружающей среды, относящиеся к экономике замкнутого цикла, обращения с отходами, экологическим технологиям. Участие в выставке принимают представители государственных и местных органов власти, руководители белорусских и зарубежных компаний, эксперты, ученые. Предыдущая выставка Ecology Expo прошла в Минске в 2021 году.