Гонконг с 24 августа запретит ввоз рыбы из 10 регионов Японии из-за сброса воды с АЭС

Не уточняется, как долго будет действовать запрет

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга с 24 августа запретят импорт морепродуктов из 10 префектур Японии, в том числе Токио и Фукусимы, из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом заявил секретарь (министр) окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань.

"Начиная с четверга, импорт продукции водного промысла из 10 префектур Японии, среди которых Токио, Фукусима, Тиба, Тотиги, Ибараки, Гумма, Мияги, Ниигата, Нагано и Сайтама, будет запрещен", - приводит его слова газета "Синдао жибао".

Секретарь также отметил, что в настоящее время неизвестно, как долго будет действовать запрет.

В июле Се Чжаньхуань заявил, что в случае сброса воды с АЭС "Фукусима-1" Гонконг введет запрет на импорт из Японии живых морепродуктов, а также охлажденных, замороженных и сушеных морепродуктов. Кроме того, будет запрещен импорт морской соли и водорослей.

Ранее во вторник глава администрации Гонконга Джон Ли призвал бюро окружающей среды и экологии города и другие профильные ведомства принять меры по контролю над импортом в целях обеспечения продовольственной безопасности Гонконга и здоровья городского населения из-за планов Японии начать 24 августа сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Кисида также пообещал, что правительство Японии будет нести ответственность за безопасный сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", "даже если на это уйдет несколько десятилетий".