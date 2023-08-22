Эксперт сообщил, что приостановка выдачи разрешений на строительство не вызовет рост цен

Вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев также отметил, что подобный запрет необходимо вводить на любую многоквартирную застройку повсеместно

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Приостановка выдачи новых разрешений на строительство жилья на землях Казанской агломерации из-за перегруженных дорог и соцобъектов не вызовет рост цен на квадратный метр. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Ранее мэрия Казани сообщала, что глава Татарстана Рустам Минниханов наложил временное вето на выдачу разрешений на строительство в Казанской агломерации, в частности, в районе Куюков и в Лаишевском узле. Отмечается, что из-за активного строительства в соседних районах сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана.

"Этот запрет абсолютно правильный. <...> У нас лаишевское направление, если не предпринять никаких мер по транспортной доступности и т. д., через несколько лет просто захлебнется. Там строится огромное количество жилья, а логистика там не очень позволяющая все это делать. <... > Понятно, что увеличивается нагрузка на застройщика. То есть, когда ты строишь жилой комплекс, ты вынужден будешь проектировать транспортную и социальную инфраструктуру. Но в принципе так и должно быть", - сказал Савельев, отметив, что существенного роста цен за квадратный метр на фоне нововведения не прогнозируется.

Он подчеркнул, что вето не предполагает полный запрет на строительство. "Это запрет на строительство при отсутствии транспортной доступности и социальной инфраструктуры. Соответственно, те проекты, которые имеют социальную инфраструктуру и транспортную доступность, будут получать разрешения на строительство, будут строиться", - сказал эксперт.

По его мнению, подобный запрет необходимо вводить на любую многоквартирную застройку повсеместно.

Ранее в пресс-службе мэрии Казани сообщали, что принято решение провести полный аудит, а продолжение строительства высотного жилья возможно только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры.

Муниципалитетам поручено вместе с Институтом пространственного развития Татарстана внести изменения в генпланы и проекты планировок территории соседних районов, проработать складывающуюся ситуацию и дать свои предложения. "Все разрешения на строительство выдавать, опираясь на эти документы с четко продуманными планами", - говорится в сообщении мэрии.

Реакция на обращения

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана, принятое решение стало реакцией на обращения людей. "Одна из самых густонаселенных территорий - Казанская агломерация, где часто активная застройка приводит к проблемам социального характера. Рустам Нургалиевич неоднократно обращал внимание на необходимость планирования и обеспечения социальной инфраструктуры. Есть необходимость провести инвентаризацию. Чтобы сейчас на этих территориях проанализировать, какова нагрузка по строительству, и уже на этом этапе выявить, какие риски могут возникнуть", - сообщили в пресс-службе, добавив, что иногда плотность застройки буквально не оставляет места для возведения социальных объектов.

Схожий запрет действует с 2021 года в Сочи. В курортном городе запрещено строительство вне согласованных проектов комплексного развития территории до утверждения нового генерального плана. Ожидается, что это произойдет осенью 2023 года. Вето ввели, чтобы бороться с хаотичной и незаконной застройкой и развивать необходимую для жителей курорта инфраструктуру.