22 августа, 09:12,
обновлено 22 августа, 09:31

"Москвич 5" и "Москвич 8" выпустят в 2024 году

Также завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" выпустит две новые модели автомобилей в 2024 году. Это будут "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера, представленной на форуме IMAF.

Также в следующем году завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. - с ДВС и 4 тыс. - на электротяге.

К 2025 году под брендом "Москвич" появятся еще две модели, однако подробную информацию о них компания пока не представила.

Как сообщал ранее "Камаз", который является технологическим партнером "Москвича", под маркой завода "Москвич" планируются производить пять моделей - четыре кроссовера и один седан. 

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