22 августа, 09:17
Саммит БРИКС - 2023

Директор бизнес-форума заявила, что расширение БРИКС позволит ЮАР нарастить экспорт

По словам Элизабет Тебе-Чунара, страна экспортирует сырье, но ЮАР не хватает механизмов, технологий и соответствующих навыков для производства товаров непосредственно в Африке

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС поможет ЮАР развить торговые партнерства с другими странами и нарастить экспорт. Об этом заявила генеральный директор бизнес-форума накануне саммита БРИКС Элизабет Тебе-Чунара.

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"Если все страны БРИКС объединятся, мы сможем повысить свою производительность при помощи обмена технологиями и навыками, - отметила она в эфире телеканала eNCA. - ЮАР экспортирует сырье, но нам не хватает механизмов, технологий и соответствующих навыков для производства товаров непосредственно в Африке".

Генеральный директор форума выступила в поддержку расширения БРИКС, поскольку это позволит ЮАР диверсифицировать торговлю.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что ЮАР поддерживает расширение БРИКС за счет новых стран-членов.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В текущем году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

  

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
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