"Царьград" блокировали в Казахстане из-за угрозы информбезопасности

В Казахстане ранее сообщали, что телеканал блокировали за "пропаганду экстремизма"

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка в республике сайта российского телеканала "Царьград" была связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

"Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются", - сказал он в интервью ведомственному YouTube-каналу.

Кыдырали сообщил, что с 2016 года в республике было заблокировано более 40 иностранных сайтов.

"Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или отечественное", - подчеркнул он.

Ранее власти Казахстана заблокировали на территории республики сайт российского телеканала "Царьград" за "пропаганду экстремизма".