В АТОР назвали минимальную стоимость отдыха в Турции в начале сентября

Стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле с системой "все включено" не превысит 100 тыс. рублей на двоих

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле Турции с системой "все включено" в начале сентября 2023 года не превысит 100 тыс. рублей на двоих. С середины месяца цены могут вырасти до 108-115 тыс. рублей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Стартовые цены на пакетные туры с перелетом на неделю на курорты Антальи в начале сентябре при выборе отелей "три звезды" с питанием "все включено" колеблются в среднем по рынку от 92,5 тыс. до 100 тыс. рублей на двоих. С середины месяца минимальные цены на "трешки" в большинстве случаев поднимаются до 108-115 тыс. рублей за недельный турпакет на двоих, что уже сравнимо с начальными ценами на туры в отели "четыре звезды". К концу месяца у многих отелей идет небольшое снижение от цен середины сентября", - говорится в сообщении.

Недельные туры в Анталью с проживанием в четырехзвездочных отелях с системой "все включено" в начале сентября стоят 95-108 тыс. рублей на двоих. В середине месяца минимальные цены во многих объектах возрастают до 114-120 тыс. рублей. Стартовые цены на недельные турпакеты в самые бюджетные пятизвездочные отели с питанием "все включено" в начале сентября варьируются в пределах 115-143 тыс. рублей на двоих, сказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, недельный отдых в пятизвездочных отелях Антальи среднего уровня обойдется в 180-200 тыс. рублей и выше, высокого уровня - от 250-260 тыс. рублей уровня Deluxe - от 350 тыс. рублей.