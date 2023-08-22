На Тверской улице Москвы за год сменилось около 13% арендаторов

В структуре арендуемых на этих улицах площадях наибольшее число изменений произошло в категории "кафе/ рестораны/ бары/ клубы"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 8% торговых объектов - 71 магазин и ресторан - обновились на ключевых торговых улицах Москвы за год с июня 2022 года по июнь 2023 года. Наибольшая ротация (13%) произошла на Тверской улице, говорится в исследовании IBC Real Estate.

Аналитики компании изучили данные 12 основных "торговых коридоров" Москвы: улиц Тверская, Кузнецкий мост, Новый Арбат, Маросейка, Покровка, Петровка, Пятницкая, Мясницкая и Никольская и переулков Столешников, Камергерский и Климентовский.

"Больше всего ротаций в количественном измерении произошло на Тверской улице - 18% или 13% от общего числа арендаторов на улице. Например, бренд Oomph открылся на месте Lush, а российский ритейлер Gloria Jeans открыл свой флагманский магазин, где раннее располагался H&M", - говорится в сообщении.

В структуре арендуемых на этих улицах площадях за год наибольшее число изменений произошло в категории "кафе/ рестораны/ бары/ клубы" - 44%. "Заведения общепита и развлечений с трудом переносят изменения потребительского поведения, переключение на сберегательную модель потребления, а также высокую конкуренцию. В силу технических характеристик помещений взамен на этих площадях открывались заведения аналогичного формата с новыми концепциями и идеями", - пояснили в IBC Real Estate.

В целом вакансия в 12 ключевых "торговых коридорах" снизилась по итогам июня 2023 года относительно июня 2022 года на 2 п. п., до 13%, поскольку "новые арендаторы активно занимают свободные площади". "Только на 4 улицах - Кузнецкий мост, Никольская, Петровка, Столешников переулок, где были представлены преимущественно премиальные иностранные бренды, наблюдается рост вакансии, который связан с уходом этих брендов из РФ (например Cartier, Piaget)", - добавили в компании. По мнению аналитиков, почти все компании, которые планировали уйти, - ушли с рынка РФ, потенциальная вакансия составляет сейчас менее 2%.

Несмотря на массовый исход международных брендов, число магазинов одежды и обуви на этих улицах Москвы выросло почти на 10%, подсчитали в IBC Real Estate. Например, площади закрывшихся на Кузнецком мосту Massimo Dutti и Zara заняли Henderson и Maag.