В Японии ушли от ответа на вопрос о компенсациях иностранным рыбакам за сброс воды с АЭС

Премьер Японии Фумио Кисида ранее объявил, что сброс воды начнется 24 августа, если не возникнет никаких помех

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Юки Танабэ в ходе выступления на пресс-конференции в онлайн-формате ушла от прямого ответа на вопрос о возможности выплаты компенсаций рыбакам Китая и Республики Корея из-за предстоящего сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

"Слив будет осуществлен в соответствии с международными стандартами безопасности и, как следует из доклада МАГАТЭ, не окажет негативного влияния на жителей и экологию региона. Кроме того, эффект от наличия радиоактивных элементов [в воде] будет незначительным, в связи с чем мы считаем, что сброс не навредит населению соседних стран", - сказала Танабэ.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида объявил на заседании в Токио, что сброс воды начнется 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море. По данным агентства Kyodo, в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции в океан будет сброшено около 31,2 тыс. тонн очищенной воды. При этом совокупный уровень концентрации трития в ней составит порядка 5 трлн беккерелей.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это планы Токио вызывают озабоченность ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.