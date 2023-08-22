Минэнерго Украины заявило об импорте электроэнергии из Польши и Румынии в качестве помощи

Общий объем электроэнергии составил рекордные 2 000 МВт•ч

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Летний рекорд потребления электроэнергии зафиксирован на Украине накануне, вследствие этого компания "Укрэнерго" была вынуждена импортировать электричество из Румынии и Польши в качестве аварийной помощи. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

"Компания "Укрэнерго" 21 августа была вынуждена для покрытия спроса с 18:00 до 22:00 прибегнуть к аварийной помощи энергосистем Польши и Румынии. Общий объем импортированной электроэнергии составил рекордные 2 000 МВт•ч", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что аварийная помощь для балансировки энергосистемы является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования, которая не требует отключения потребителей. По данным Минэнерго, накануне на одной из теплоэлектростанций на несколько часов аварийно отключился энергоблок. В целом количество работающих блоков ТЭС меньше от номинального, так как продолжаются масштабные ремонты на многих станциях, также в плановых ремонтах часть атомных энергоблоков. "Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы", - подчеркнули в ведомстве.

Во вторник Украина импортирует электроэнергию из Молдавии и Словакии утром и вечером с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт. В настоящий момент без света на территории страны остаются 428 населенных пунктов.