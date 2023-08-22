"Автоваз" планирует начать производство Lada Aura в 2024 году

В компании заявили, что "проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Автоваз" может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе - сентябре 2024 года. Это следует из презентации компании, представленной на форуме IMAF начальником управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями "Автоваза" Александром Виноградовым.

Уточняется, что "проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса".

Также в 2024 году стартует производство новинки - Lada Iskra, а в 2025 году "Автоваз" начнет выпуск городского кроссовера в классе B+ на платформе Vesta.

В июне "Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Глава компании Максим Соколов тогда заявил, что его производство может начаться в 2024 году при достаточной господдержке.