"Россети" начали отменять технологические перерывы электроснабжения в Дагестане

Как сообщили в компании, подача электроэнергии потребителям будет осуществляться в нормальном режиме

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вынужденные технологические перерывы электроснабжения в дагестанском городе Каспийске отменены в связи с реализацией ремонтных мероприятий на подстанции 110 кВ "Завод точной механики". Подача электроэнергии потребителям будет осуществляться в нормальном режиме, говорится в сообщении "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети").

В компании напомнили, что на энергообъекте проводится комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий и модернизации оборудования, в их числе ремонт закрытого распределительного устройства 6 кВ и трансформатора мощностью 25 МВА.

"В связи с реализацией ремонтных мероприятий отменены графики вынужденных технологических перерывов электроснабжения в городе Каспийске, - говорится в сообщении. - Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме".

При этом в компании отметили, что на подстанции работы по переводу фидеров 6 кВ в модернизированное закрытое распределительное устройство будут продолжаться, для этого потребуются разовые отключения отдельных фидеров. "Проведенные на энергообъекте мероприятия по ремонту и модернизации оборудования позволят обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей города Каспийска", - говорится в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.