Чернышенко: новый закон о технологической политике определит ее субъектов и их полномочия

Заместитель председателя правительства отметил, что "раньше такого термина просто не существовало"

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Новый закон "О технологической политике", который станет продолжением Концепции технологического развития до 2030 года, утвержденной правительством, будет принят в России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая во вторник на форуме "Технопром".

"Продолжением и развитием той концепции, которую мы утвердили, станет новый закон "О технологической политике". Он в первую очередь выделяет новый предмет регулирования - технологическую политику. Раньше такого термина просто не существовало. Будет определять ее задачи, цели, принципы. И этот документ, по сути, как раз конституциирует, нормативно закрепит понятие технологического суверенитета. Раньше в него каждый вкладывал то, что ему казалось важным", - сказал Чернышенко.

В новом законе будет содержаться перечень субъектов технологической политики, прописаны полномочия и механизмы взаимодействия, уточнил вице-премьер.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.