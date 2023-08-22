СМИ узнали о "значительном прогрессе" в консультациях по возобновлению зерновой сделки

По словам источника Yeni Şafak, альтернативный маршрут зернового коридора без России нерационален

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Значительный прогресс достигнут на консультациях по возобновлению зерновой сделки, утверждает газета Yeni Şafak со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Достигнут значительный прогресс в соглашении по зерновому коридору. Альтернативный маршрут зернового коридора без России нерационален", - приводит издание слова источника.

По словам источника, в Анкаре верят, что "каким-то образом можно будет достигнуть согласия" между РФ и Украиной. "Нашим приоритетом является возобновление соглашения о зерновом коридоре", - сказал собеседник газеты, отмечая, что иные шаги "могут быть опасными".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора.