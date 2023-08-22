В создаваемый в Щелкове индустриальный парк привлекли более 10 резидентов

На новых предприятиях создадут свыше 360 рабочих мест для жителей городского округа и ближайших муниципалитетов региона

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 10 компаний стали резидентами создаваемого в городском округе Щелково индустриального парка "Смирнов Щелково" с начала 2023 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В 2023 году на создаваемую площадку индустриального парка "Смирнов Щелково" было привлечено 12 новых резидентов. Суммарный объем заявленных инвестиций в проекты резидентов - свыше 1,7 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 360 рабочих мест для жителей городского округа Щелково и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - сказала Зиновьева.

Она также рассказала, что в Московской области сохраняется высокий интерес инвесторов к размещению проектов на подготовленных промышленных площадках. Поэтому в регионе продолжится реализация стратегии по развитию индустриальной инфраструктуры.

По данным пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в настоящее время на территории региона насчитывается 67 индустриальных парков, один из которых был открыт в этом году. Еще четыре планируется открыть до конца 2023 года.