Зеленский заявил фон дер Ляйен о необходимости доступа агропродукции с Украины в ЕС

Президент Украины отметил, что ожидает снятия ограничений 15 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Афинах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости обеспечения свободного доступа украинской агропродукции на рынки стран Евросоюза.

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза, - приводит его слова сайт президента страны. - Ожидаю, что 15 сентября любые ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты".

Стороны также обсудили так называемые альтернативные маршруты для зернового коридора. "Особое внимание было уделено безопасности и финансовым аспектам, вопросам страхования кораблей", - отмечается в сообщении.

Зеленский, кроме того, информировал фон дер Ляйен о том, что Киев нацелен на достижение максимального результата в выполнении рекомендаций ЕК. "Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств - членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе", - отметил он.

Пять восточноевропейских стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) столкнулись осенью прошлого года с острой проблемой затоваривания своих рынков украинским зерном, в результате чего закупочные цены упали до опасного для местных фермеров уровня. Попытки Еврокомиссии урегулировать проблему путем выделения фермерам этих стран экстренной помощи в €100 млн результата не дали. С конца марта этого года эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только транзит. Еврокомиссия пыталась протестовать, назвав это нарушением норм единого рынка ЕС, однако под давлением аграрного лобби была вынуждена утвердить эти ограничения на период с 2 мая по 2 июля, а затем продлить их до 15 сентября.

После прекращения действия черноморской зерновой сделки поток украинского зерна в Европу по суше вырос, в результате чего Польша объявила о необходимости продлить запрет на его ввоз на свою территорию как минимум до конца года.