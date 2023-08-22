АКРА подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья с позитивным прогнозом

По данным агентства, такой рейтинг области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ (RU), прогноз - "позитивный". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Кредитный рейтинг области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при достаточном уровне ликвидности бюджета. <...> "Позитивный" прогноз по кредитному рейтингу области строится на ожидании позитивных темпов роста налоговых и неналоговых доходов. "Позитивный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что также подтверждены рейтинги облигационных займов Подмосковья на уровне АА+ (RU).

"Подтверждение рейтингов Подмосковья ведущим российским рейтинговым агентством свидетельствует об успешной работе правительства Московской области по управлению бюджетом и эффективности мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости региона. Рейтинг характеризует область как надежного заемщика. В своих релизах АКРА неоднократно положительно оценивало управление госдолгом, позволяющим обеспечить высокий уровень ассигнований на инфраструктуру и финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов", - привели в тексте слова министра экономики и финансов Московской области Наталии Масленкиной.