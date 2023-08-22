Польша при необходимости готова продлить запрет на ввоз зерна с Украины после 15 сентября

Польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что при этом страна не будет против его транзита через свою территорию

ТАСС, 22 августа. Польша в случае необходимости готова продлить односторонний запрет на ввоз украинского зерна и после 15 сентября, однако против его транзита через свою территорию возражать не будет. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

"Если будет необходимо ввести свой односторонний запрет, то мы его введем, поскольку нас интересуют прибыли [наших] фермеров, а также потребители, и тут нет никакой дискуссии", - сказал он.

По мнению министра, попытки отменить после 15 сентября запрет на ввоз в Польшу зерна с Украины - "это политический вопрос, чтобы еще больше дестабилизировать положение в Польше".

Телус сомневается, что сейчас стремление Польши продлить запрет осуждают 20 государств Евросоюза, включая Румынию. "Я убежден, что Румыния входит в коалицию" государств, поддерживающих продление запрета после 15 сентября, сказал министр. Он добавил, что польские власти не будут возражать против транзита украинского зерна через территорию Польши. "Но то зерно, которое выехало из Польши, уже к нам не вернется", - уточнил Телус.

Ранее польский министр развития и технологий Вальдемар Буда предупредил, что Польша намерена продлить запрет на импорт зерна с Украины по крайней мере до конца 2023 года.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.