22 августа, 10:43,
обновлено 22 августа, 10:50

В Росавиации заявили о возможном увеличении числа рейсов между Россией и Монголией

Муса Салгереев/ ТАСС
© Муса Салгереев/ ТАСС

Российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами, следует из протокола консультаций между авиавластями двух стран, размещенного на сайте Росавиации.

Как следует из документа, Россия и Монголия снимают ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать между странами, а также перестает действовать ограничение на грузовые перевозки. Стороны устанавливают частоту полетов в семь рейсов в неделю на каждом маршруте.

Так, российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл. 

Теги:
РоссияМонголия
© Информационное агентство ТАСС
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