В Росавиации заявили о возможном увеличении числа рейсов между Россией и Монголией

Российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Монголия могут увеличить число полетов между странами, следует из протокола консультаций между авиавластями двух стран, размещенного на сайте Росавиации.

Как следует из документа, Россия и Монголия снимают ограничение на количество авиакомпаний, которым можно летать между странами, а также перестает действовать ограничение на грузовые перевозки. Стороны устанавливают частоту полетов в семь рейсов в неделю на каждом маршруте.

Так, российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойнбалсан, Ульгий и Улангом, а монгольские - в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.