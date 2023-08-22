Более 18 млн операций в сутки в среднем совершается через СБП

По данным ЦБ, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатели увеличились более чем в два раза

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россияне в апреле - июне совершили через систему быстрых платежей (СБП) более 1,6 млрд операций на сумму 7 трлн рублей, при этом наблюдался стабильный рост числа операций в сутки, оно превышает 18 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатели увеличились более чем в два раза, следует из материалов Банка России.

В ЦБ отмечают, что популярность сервисов СБП среди пользователей стабильно растет. В апреле - июне переводами через СБП воспользовался каждый второй житель страны, оплатой товаров и услуг - каждый четвертый. В среднем один гражданин во втором квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП восемь покупок.

Согласно данным регулятора, во втором квартале 2023 года количество переводов между гражданами через СБП выросло на четверть по сравнению с первым кварталом, а количество и сумма совершенных через СБП покупок товаров и услуг увеличились в 1,7 и 1,6 раза соответственно. За год эти показатели выросли в пять раз.

"Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 59% и превысило 1 млн единиц. Продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие). Во втором квартале 2023 года количество и сумма таких выплат через СБП увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 12 и 32% соответственно", - отмечают в ЦБ.