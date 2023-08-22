22 августа, 11:06

В хранилищах Украины накопили свыше 13 млрд куб. м газа к отопительному сезону

В Минэнерго страны утверждают, что работа проходит с опережением графика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 13 млрд куб. м газа накопили в хранилищах Украины для подготовки страны к отопительному сезону. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В ПХГ (подземные хранилища газа - прим. ТАСС) закачано уже более 13 млрд куб. м голубого топлива", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Утверждается, что эта работа проходит с опережением графика.

"Европейские компании уже начали активно закачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 млн куб. м иностранного газа", - добавили в министерстве энергетики. 

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