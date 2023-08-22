В ВЭБ.РФ заявили, что Россия переживает новую волну индустриализации

Заместитель председателя корпорации Даниил Алгульян отметил, что в стране запускается большое количество проектов по строительству промышленных объектов и инфраструктуры

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская экономика, несмотря на внешние ограничения и необходимость перестраивать логистические цепочки, переживает новую волну индустриализации. В том числе в стране запускается большое количество проектов по строительству промышленных объектов и инфраструктуры, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян на полях саммита стран БРИКС, который проходит в ЮАР.

"Российская экономика столкнулась с тысячами санкционных ограничений. В этих условиях ей пришлось быстро перестраиваться, выстраивать новые логистические цепочки, искать замену ушедшим западным компаниям. Уход последних, к слову, открыл ниши для многих отечественных производителей. Таким образом без преувеличения хочу сказать, что страна переживает сейчас новую волну индустриализации. Начаты сотни промышленных проектов, строятся новые промышленные объекты и инфраструктура", - отметил Алгульян.

По словам зампреда ВЭБ.РФ, в условиях высокой неопределенности и рисков необходимо обсуждать роль институтов развития в экономике. Ключевой вопрос сейчас для институтов развития - как помочь коммерческим финансовым игрокам направить ликвидность в инвестиционные проекты с учетом имеющихся рисков. "На мой взгляд, наиболее важная тенденция здесь - это разделение рисков и поддержка стратегически значимых для страны проектов с использованием накопленных компетенций", - добавил Алгульян.

Он также поделился с партнерами по БРИКС наработками ВЭБ.РФ и коммерческих банков в области проектного финансирования, реализации социальных ГЧП проектов и венчурного инвестирования с участием государства.