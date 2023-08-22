Чернышенко: станки, БПЛА и радиоэлектроника стали первыми из российских мегапроектов

Как отметил вице-премьер, задача таких проектов - обеспечить разработку и производство приоритетной высокотехнологической продукции

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Станкостроение, производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также радиоэлектронная индустрия стали первыми из 10 мегапроектов, которые предстоит реализовать в отечественной экономике. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая во вторник на форуме "Технопром".

"В первую очередь вошли 10 приоритетных направлений. <…> По трем из них уже ведется работа с представителями отраслей и экспертами, сформированы планы мероприятий и паспорта проектов. Это, прежде всего, станкоинструментальная продукция, беспилотные авиационные системы, электронная и радиоэлектронная продукция", - сказал Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, мегапроекты - это проекты, задача которых - обеспечить разработку и производство приоритетной высокотехнологической продукции. Перечень мегапроектов и ключевые критерии их отбора ранее утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Защита еще семи паспортов мегапроектов запланирована на октябрь 2023 года. В их число вошли, в частности, медицинская промышленность, производство дизелей, судов и воздушных судов, сжиженного природного газа и критически важной химической продукции. В качестве ключевых критериев для отбора мегапроектов были выбраны объем инвестиций не менее 10 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников, фокусировка на выпуск конкретной линейки высокотехнологичной продукции, обеспечение долгосрочного спроса на продукцию.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.