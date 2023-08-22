Украина подтвердила заинтересованность в приобретении у Болгарии реакторов АЭС "Белене"

Министерство энергетики Болгарии проводит оценку активов, сообщили в Софии

СОФИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Киев подтвердил заинтересованность в приобретении у Софии двух реакторов и другого оборудования, изготовленного в РФ для атомной электростанции "Белене". Об этом сообщает болгарская правительственная пресс-служба по итогам встречи премьер-министра Болгарии Николая Денкова с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Афинах.

"В Афинах президент Зеленский в очередной раз поблагодарил премьера Денкова за помощь, предоставленную Болгарией Украине. Зеленский подтвердил интерес в приобретении двух болгарских реакторов от нереализованного проекта АЭС "Белене" и оборудования к ним. В настоящее время министерство энергетики проводит оценку активов", - говорится в сообщении.

В июле депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли решение поручить министерству энергетики вести с украинской стороной переговоры о продаже двух реакторов, четырех парогенераторов и четырех циркуляционных насосов для АЭС "Белене" российского производства. Сумма сделки должна покрывать ранее понесенные Софией расходы в размере 1,2 млрд болгарских левов (около €600 млн).

Денков также подтвердил Зеленскому готовность передать Украине 100 бронетранспортеров, находящихся в распоряжении МВД, ожидается, что они могут быть поставлены в октябре, после того как соответствующее соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины будет ратифицировано болгарским парламентом.