Эксперт заявил об отсутствии рисков для пациентов из-за прекращения поставок "Зепатира"

Это решение не повлияет на доступность терапии гепатита C в России, отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир". Это решение не повлияет на доступность терапии гепатита C в России. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом "Зепатир", связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным", - сказал он.

Чуланов добавил, что партнер производителя - отечественная компания "Р-Фарм" - имеет достаточный запас "Зепатира", поставляя препарат по всем текущим контрактам, и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности российской системы здравоохранения, до 2025 года. Эксперт уточнил, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они, по словам Чуланова, доступны, перебоев с поставками нет.

Как ранее сообщили ТАСС в Росздравнадзоре, американская фармкомпания MSD оповестила ведомство о прекращении в Россию поставок препарата "Зепатир". В письме, направленном в Росздравнадзор, говорится, что такое решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.