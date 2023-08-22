Засуха в Поволжье и Сибири негативно скажется на урожае зерновых по итогам года в РФ

Замглавы РАН Петр Чекмарев добавил, что по СФО объем урожая упадет на 10-15% от уровня 2022 года

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Засуха, установившаяся летом в регионах Поволжья и Сибири, негативно скажется на уровне урожая зерновых. Урожай по итогам 2023 года окажется ниже прошлогоднего уровня, сообщил ТАСС замглавы Российской академии наук (РАН) Петр Чекмарев в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске.

"В Сибири засуха сегодня жесткая. И причем сейчас, после засухи, очень погода неблагоприятная для уборки урожая. Снижение за счет Сибири будет. Поволжье засушило - тоже будет снижение урожая. Но на юге хорошо, там урожай хороший, даже в Ростовской области получили урожай выше, чем в прошлом году. Пока сбор идет, все будет зависеть от того, какие будут погодные условия. Но в любом случае, уже сегодня видно, что урожай будет ниже, чем в прошлом году", - сказал он, добавив, что по СФО объем урожая упадет на 10-15% от уровня 2022 года.

Чекмарев также напомнил, что 2022 год по объему собранного урожая был рекордным. "Такие показатели невозможно повторять из года в год. Такое случается раз в пять лет", - отметил ученый. Он добавил, что урожайность зерновых в среднем по стране в 2022 году составила 150 центнеров с гектара, в этом году урожайность ожидается на уровне 125-130 центнеров с гектара.