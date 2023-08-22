Глава Кузбасса заявил, что планы по экспорту угля из региона не меняются

Губернатор области Сергей Цивилев пообещал уложиться в график, несмотря на размыв ж/д путей на БАМе

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Показатели по экспорту угля из Кузбасса в восточном направлении удастся сохранить по итогам года, несмотря на размыв Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В апреле сообщалось, что в первом квартале отставание от графика вывоза угля в восточном направлении составляло 290 тыс. тонн, к июню оно сократилось до 130 тыс. тонн. По итогам полугодия вывоз достиг плановых показателей в 28,4 млн тонн.

"Проблема временная. Сейчас есть трудности, но мы нагоним график", - ответил Цивилев на вопрос о ситуации с вывозом угля в регионе.