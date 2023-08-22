Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

Объем сделки составил 100 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбер провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Объем сделки составил 100 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Как пояснили в Сбере, сделка является аналогом кредита, ЦФА в ней выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, при этом в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

"Эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стало ООО "ТД ГраСС" - один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объем кредита составил 100 млн рублей. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА", - отмечается в сообщении банка.

В Сбере считают, что выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов стала знаковым событием не только для банка, но и для всей экономики страны. "Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, - одна из самых перспективных в мире. Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным. Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.

ЦФА - это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Выпуск и оборот ЦФА осуществляется при помощи специализированных организаций, требования к которым устанавливает Банк России.