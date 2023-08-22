ЦБ сообщил, что базовый уровень доходности рублевых вкладов в сентябре составит 8,756%

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 1,862%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в сентябре 2023 года на уровне 8,756% годовых против 8,512% в августе. Об этом говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 8,17%, от 91 до 180 дней - 8,078%, от 181 дня до года - 9,635%, по вкладам на срок свыше года - 10,392%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 1,862%, на срок до 90 дней - 0,341%, от 91 до 180 дней - 2,03%, от 181 дня до года - 0,01%, по вкладам на срок свыше года - 0,393%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования составит 0,01%, на срок до 90 дней - 0,015%, от 91 до 180 дней - 0,609%, от 181 дня до года - 0,01%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 1,773%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.