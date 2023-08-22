Эксперт: валюту БРИКС нужно создать как можно скорее из-за риска очередного кризиса

Со временем финансировать долларовые долги по всему миру становится все тяжелее, это вызывает проблемы у развивающихся стран, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Единая валюта БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должна быть создана как можно скорее, поскольку в будущем существует риск очередного финансового кризиса в мире. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

"Реализовывать идею с валютой БРИКС нужно чем скорее, тем лучше, потому что кроме нестабильности финансовых рынков есть еще колоссальный риск финансового кризиса. Связывается это с тем, о чем предупреждает Всемирный банк - с колоссальным объемом накопленных долгов. Всемирный банк еще во времена ковида в своей книге говорил, что за последние 50 лет было четыре волны накопления долга: первые три волны закончились мировыми экономическими кризисами, а сейчас идет четвертая, самая большая волна, которая закончится кризисом", - сказал он.

По словам аналитика, со временем финансировать долларовые долги по всему миру становится все тяжелее, это вызывает проблемы у развивающихся стран. Лосев считает, что некая замена доллару могла бы облегчить последствия кризиса. "Если даже для ведущих американских банков ставка уже 5,5% соответственно, понятно, что, чем быстрее будет переход на торговлю в национальной валюте, тем проще будет пережить проблемы, связанные с долгами. Когда эти долги будут провоцировать кризис, чтобы не останавливалась экономика, торговля, необходимо что-то, что поможет доллар заменить", - добавил он.

Резервная валюта

Говоря о задаче валюты БРИКС, Лосев отметил, что она могла бы играть роль резерва на фоне дисбаланса в торговле среди стран, входящих в БРИКС. "Для чего нужны международные резервы? Они нужны каждому центральному банку, чтобы компенсировать дисбаланс во внешней торговле, компенсировать дисбаланс на валютных рынках. Если будет создана синтетическая резервная валюта, ее не нужно много, она не будет заменой всех национальных валют. Это будет нечто похожее на специальное право заимствования, которое выпускал МВФ, когда создавалась Бреттон-Вудская система. Нечто, что можно иметь в международных резервах центробанков БРИКС, чем можно рассчитываться или балансировать внешнюю торговлю", - сказал эксперт.

Он добавил, что для большинства стран объединения инициатива с единой валютой будет выгодна, но не исключил, что экономические проблемы среди стран-участниц могут стать препятствием на пути реализации этой идеи.

"Это, безусловно, многим выгодно, в том числе России. Возможно, Китаю это будет не так интересно, с другой стороны, Китай очень сильно защищает свой рынок, неслучайно он имеет двухконтурную денежную систему, им это тоже может быть выгодно. Вспоминая историю Бреттон-Вудской системы, когда она только создавалась, уже было понятно, что, если в послевоенном мире все валюты слабые, как сейчас валюты стран Глобального Юга, нужно с чего-то все равно начинать. Тогда создавались специальные права заимствования, чтобы в мире нестабильных валют запускать экономику. Сейчас похожая ситуация, когда Запад и Глобальный Юг отдельно, нужно запускать торговлю, расчеты, не зависящие от возможности рефинансировать или получать капиталы из США", - заключил Лосев.