Белстат заявил, что его сайт подвергается мощным хакерским атакам каждые два месяца

Комитет продолжит политику отказа от раскрытия детальной информации о внешней торговли

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Сайт Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат) подвергается мощным хакерским атакам каждые два месяца. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель комитета Инна Медведева.

"Самое интересно, что раз в два месяца мы подвергаемся мощной кибератаке. То есть те данные, которые предоставляет Белстат, показывают, что белорусская экономика восстанавливается, они никому не нравятся за рубежом", - сказала она. По ее словам, сотрудники Белстата шутят: "Мы наверное ключевой орган в стране, потому что так плотно и постоянно атаковать наш сайт - значит, мы мешаем".

Медведева добавила, что комитет продолжит политику отказа от раскрытия детальной информации о внешней торговли. "Ограничение данных произошло по одной простой причине. В данном случае вы поднимаете вопрос о внешней торговле. Это тема наложения санкций. Принципиально мы приняли решение, и Белстат вправе принимать такое решение, по ограничению доступа", - уточнила Медведева.