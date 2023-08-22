На всем поврежденном участке БАМа восстановили ж/д путь, системы сигнализации и связи

В проведении работ задействовали 254 сотрудника РЖД и 59 единиц различных видов техники

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) продолжает работы по восстановлению сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Железнодорожный путь, системы сигнализации и связи восстановлены на протяжении всего поврежденного участка, сообщили в пресс-службе компании.

"Продолжаются работы по возобновлению сквозного движения по БАМу. <...> Железнодорожный путь, а также системы сигнализации и связи восстановлены на всем протяжении поврежденного участка. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети", - говорится в сообщении.

В восстановлении БАМа задействовано 254 сотрудников РЖД и 59 единиц различных видов техники - самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. На проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тыс. куб. м скального грунта.

Ранее глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев, назначенный руководителем ликвидации ЧС, заявлял, что монтаж одной железнодорожной ветки на месте размыва БАМа планируется закончить 22 августа, на следующий день по ней пойдут пассажирские и грузовые поезда с ограничением скорости движения.

20 августа произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. Было задержано шесть пассажирских поездов. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС регионального характера.