В кабмин направили проект постановления о запрете аромодобавок в вейпах

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проект постановления правительства о перечне веществ, запрещенных к использованию в вейпах, в том числе об ароматизаторах и подсластителях, направлен в кабмин. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Документ, разработанный Минздравом РФ совместно с экспертами, должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Метелев напомнил, что принятый ранее закон об ограничении использования вейпов дает право правительству "утвердить перечень веществ, запрещенных к содержанию в вейпах". "Это право нужно использовать. Вместе с Минздравом и экспертным сообществом разработан конкретный перечень этих веществ", - указал Метелев.

"Соответствующий проект постановления направлен в правительство на согласование, ожидаемая дата вступления в силу - 1 марта 2024 года. Хотя, конечно, нужно раньше", - уточнил парламентарий, добавив, что, по мнению думского комитета по молодежной политике, "все ароматизаторы, любые искусственные и натуральные пищевые добавки, создающие иллюзию отсутствия вреда и манипулирующие выбором потребителя, должны быть запрещены".

Ранее Метелев сообщал о том, что проект постановления был сформирован рабочей группой Минздрава. Он предполагает запрет всех искусственных и натуральных ароматических и пищевых добавок, в том числе содержащих в себе вредные и опасные соединения, стимуляторы, подсластители, красители, а также другие добавки, которые способны создать впечатление, что никотинсодержащая продукция полезна для здоровья или представляет собой меньший риск для здоровья.