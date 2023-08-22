22 августа, 12:11

Торги гонконгскими ценными бумагами на СПБ бирже будут проводить с 08:00 до 00:00 мск

Ранее торги этими инструментами завершали в 18:00 мск

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. СПБ биржа с 28 августа увеличивает время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) до 00:00 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"Ранее торги этими инструментами - акциями и ETF - завершались в 18:00 мск. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам достигнет 16 часов (с 08:00 до 00:00 мск)", - пояснили на бирже.

Решение о расширении времени проведения торговой сессии было принято в связи с увеличением спроса на данные инструменты, а также в ответ на запросы участников торгов и инвесторов. Расчеты по гонконгским ценным бумагам по-прежнему будут осуществляться на второй торговый день (Т+2).

Ликвидность торгов на СПБ бирже после завершения торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже (с 11:00 до 00:00 мск) будут поддерживать маркетмейкеры. 

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