22 августа, 12:07,
обновлено 22 августа, 12:24
Саммит БРИКС - 2023

Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу

Сергей Бобылев/ ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Министр финансов России отметил, что основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран - членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков", - сказал министр. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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