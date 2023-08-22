Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу

Министр финансов России отметил, что основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран - членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков", - сказал министр.