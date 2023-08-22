Биржевая цена бензина Аи-95 вновь превысила 70 тыс. рублей за тонну

Летнее дизельное топливо при этом дешевеет третий день подряд, его цена снизилась до 67,658 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов немного подросла и вновь поднялась выше 70 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,16%, до 70,035 тыс. рублей за тонну. Его стоимость по итогам торгов оказалось немного ниже рекордного значения, достигнутого 18 августа, - 70,123 тыс. рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо дешевеет третий день подряд - его цена снизилась на 0,28%, до 67,658 тыс. рублей за тонну, до этого она непрерывно росла с 29 июля и держалась на рекордных уровнях с 2 августа.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,12%, до 61,691 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 3,57%, до 32,43 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 4,68%, до 67,447 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) поднялась на 1,8%, до 24,558 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 4,23%, до 20,881 тыс. рублей за тонну.