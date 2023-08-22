ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все условия кешбэка

В Банке России отметили, что сейчас кредитные организации "зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кредитные организации должны полностью раскрывать условия программ кешбэка, в том числе и ограничения. Соответствующие рекомендации банкам дали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России.

"Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. У граждан должна быть возможность беспрепятственно и без дополнительных усилий ознакомиться с документами, которые содержат полную информацию по кешбэку. Такие рекомендации Федеральная антимонопольная служба и Банк России направили кредитным организациям", - сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В Банке России указали, что сейчас кредитные организации "зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях".

"Например, о максимальном размере кешбэка за определенный период, максимальной и минимальной сумме покупки, с которой он будет начислен. Или о том, что повышенный кешбэк начисляется только по определенным видам покупок. Такая практика может считаться недобросовестной, а введение потребителей в заблуждение - рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе", - подчеркнули в ЦБ.