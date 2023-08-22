Цены на бензин в Италии достигли самого высокого значения с июля 2022 года

Неэтилированный бензин подорожал до €1,946, а дизельное топливо - до €1,845

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Цены на бензин достигли в Италии самого высокого значения с июля прошлого года. Об этом сообщило министерство по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности республики.

Так, неэтилированный бензин подорожал на 0,37%, до €1,946, а дизельное топливо - до €1,845 (на 1,7 цента, или 0,96%). При этом стоимость неэтилированного бензина на автомагистралях остается стабильно выше €2 и составляет €2,018 за литр, а цена дизельного топлива достигает €1,932.

Кабмин во главе с Джорджей Мелони, пришедший к власти в конце октября 2022 года, решил не сохранять меру предшественников по предоставлению скидок на топливо. Правительство Мелони не стало отменять акцизы на топливо, объяснив, что выбор стоял между этой мерой и выделением фондов для смягчения роста цен на энергоносители. В итоге на второе было выделено две трети бюджета, что не оставляло средств для отмены акцизов на бензин.