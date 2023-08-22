ЦБ продлил на пять лет полномочия финансового омбудсмена Юрия Воронина

Его назначили главным финансовым омбудсменом в августе 2018 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров Банка России продлил полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина еще на пять лет, следует из материалов регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации сроком еще на пять лет", - отмечается в сообщении.

Согласно законодательству РФ, главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ.

Воронин был назначен главным финансовым омбудсменом в августе 2018 года.

Служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, закон о которой был принят в июне 2018 года, рассматривает в досудебном порядке спор потребителя и финансовой организации на сумму до 500 тыс. рублей. Финомбудсмен занимается случаями, когда финансовая организация задолжала гражданину, а не наоборот. Обращение к финомбудсмену является бесплатным для граждан, а финансирование деятельности финомбудсмена происходит за счет взносов финансовых организаций.