Иностранная финансовая помощь Пакистану выросла в июле в 27 раз

Она превысила $5 млрд

ИСЛАМАБАД, 22 августа. /ТАСС/. Иностранная финансовая помощь Пакистану в виде кредитов в июле составила свыше $5 млрд, увеличившись в 27 раз по сравнению с $186 млн в том же месяце 2022 года. Об этом сообщает Министерство финансов исламской республики.

В июле внешнеэкономическая помощь Пакистану достигла $3,89 млрд за счет банковских кредитов от Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая. Кроме них, Исламабад в прошлом месяце получил $1,2 млрд от Международного валютного фонда в качестве первого транша льготного финансирования, а также $308 млн от других иностранных кредиторов и $75 млн в виде переводов от пакистанцев за рубежом.

По состоянию на март внешний долг Пакистана достигал $85,2 млрд против $86,5 млрд в конце 2022 года.

Бюджет текущего 2023-2024 финансового года предусматривает получение Пакистаном иностранной финансовой помощи на сумму $17,62 млрд в виде кредитов с большим сроком погашения и грантов. В прошлом 2022-2023 финансовом году правительство страны ожидало получения зарубежных кредитов на сумму $22,8 млрд, однако они фактически составили $10,8 млрд, или 46% от целевого показателя, что привело к истощению государственных валютных резервов.