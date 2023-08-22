В Ростовской области к концу года намерены выполнить капремонт 44 школ и детсадов

На эти цели предусмотрели более 4 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт 44 образовательных учреждений проведут до конца года в Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Региональное министерство образования завершило работы по формированию итогового доклада о готовности образовательных организаций Ростовской области к новому 2023/2024 учебному году. В этом году в 44 учреждениях проводятся работы по улучшению и модернизации зданий и сооружений. На капитальный ремонт этих объектов за счет бюджетов всех уровней предусмотрено более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что завершился ремонт 10 школ и одного детского сада, к 1 сентября сдадут еще четыре объекта. Работы по остальным образовательным учреждениям закончат до конца года. Также в регионе в 2023 году по нацпроекту "Образование" и областной госпрограмме "Развитие образования" завершили строительство трех новых школ, среди которых одна в Ростове-на-Дону на 1 650 мест, расположенная в микрорайоне ЮФУ. Она стала крупнейшей в регионе.

В Ростовской области, по предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут 462,5 тыс. школьников. Впервые учиться пойдут 51,4 тыс. первоклассников.