Посол Казахстана обсудил с советником президента России участие республики в ВЭФ

Участники встречи рассмотрели взаимодействие Москвы и Астаны в рамках других предстоящих международных мероприятий, в частности Форума межрегионального сотрудничества двух стран

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев и советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков обсудили участие республике в VIII Восточном экономическом форуме, который состоится 10-13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Как отметил Даурен Абаев, указанная площадка дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. На полях форума планируются встречи казахстанской делегации с представителями госорганов и деловых кругов России, а также иностранными гостями", - говорится в сообщении.

Участники встречи рассмотрели взаимодействие Москвы и Астаны в рамках других предстоящих международных мероприятий, в частности Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, добавили в диппредставительстве.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Его повестка сфокусирована на сотрудничестве с дружественными странами, экспорте российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал.

Очередной Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана планируется провести осенью 2023 года в Костанае.