В Арбитражном центре при РСПП сообщили, что санкции OFAC не повлияют на его деятельность

Российский союз промышленников и предпринимателей ранее внесли в список SDN, попадание в который предполагает наложение максимальных ограничений на организацию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Включение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) не повлияет на деятельность Арбитражного центра союза и администрирование им третейских разбирательств. Об этом сообщил председатель центра Виктор Блажеев.

"Учитывая изложенное, следует констатировать, что введенные Минфином США санкции в отношении ООР "РСПП" не распространяются на Арбитражный центр при РСПП и не окажут влияние на процедуру администрирования третейских разбирательств, в том числе по международным спорам", - говорится в его комментарии.

Блажеев отметил, что в случае возникновения любых сложностей, вызванных введением упомянутых санкций, в том числе по вопросам признания и приведения в исполнение за рубежом решений по делам Арбитражного центра, специалисты организации готовы оказать необходимую помощь во взаимодействии с национальными и международными компетентными органами и судами для обеспечения надлежащей защиты интересов участников арбитража.

11 августа OFAC внесло РСПП в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. Как заявило Министерство финансов США, союз участвовал в реализации ответных мер на введенные против России санкции.