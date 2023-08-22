В Липецкой области запустили промышленные экскурсии на заводы ОЭЗ "Липецк"

На территории особой экономической зоны работают 28 предприятий

ТАСС, 22 августа. Особая экономическая зона "Липецк" в Липецкой области впервые запустила на своей территории проект промышленного туризма, по которому все желающие могут посетить ее заводы и предприятия в составе организованной группы. Об этом рассказала ТАСС представитель ОЭЗ "Липецк" Виктория Гузеева.

"Особая экономическая зона "Липецк" открыла возможность для промышленного туризма на предприятия, находящиеся на ее территории. Мы сделали более расширенную модернизированную программу по промышленному туризму. На экскурсии можно увидеть закрытую для общественности территорию ОЭЗ, услышать историю развития заводов и предприятий, посетить центр управления сетями и высокотехнологичные современные заводы", - рассказала она.

Собеседница агентства отметила, что в ОЭЗ "Липецк" работают 58 резидентов из 13 стран, они открыли 28 заводов и предприятий, на которых создали 5,3 тыс. рабочих мест. По словам Гузеевой, ОЭЗ "Липецк" вошла в акселератор по промышленному туризму, который Агентство стратегических инициатив запустило при поддержке Минпромторга России.

Записаться на экскурсию можно самостоятельно на сайте ОЭЗ "Липецк", выбрать цель посещения, дату визита, оставить свои контактные данные, изучить памятку по технике безопасности. На экскурсии разрешено участие детей от семи лет, общее число участников группы должно составлять от 15 до 45 человек. Обзорная экскурсия рассчитана на 1,5 часа, с посещением одного завода - на 2,5 часа, со знакомством с центром управления сетями - на 3,5 часа.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в районе Липецкой области в 2005 году, резиденты инвестировали в создание производств 102 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций в более 214 млрд рублей. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. В 2015 году в ОЭЗ "Липецк" создали Елецкий участок особой экономической зоны площадью около 1,3 тыс. га, он рассчитан на 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей и созданием 10 тыс. рабочих мест.