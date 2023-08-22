В Ростовской области ожидают рост турпотока до 5% за счет увеличения числа автотуристов

Наибольшей популярностью регион пользуется среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Московской, Волгоградской и Воронежской областей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Рост туристического потока в Ростовскую область до 5% ожидается по итогам текущего года за счет увеличения числа автотуристов, при этом власти региона не планируют вводить курортный сбор, чтобы не повышать нагрузку как на гостей области, так и на сам туристический бизнес. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"По итогам года мы ожидаем прирост турпотока примерно на 3-5%, преимущественно за счет автотуризма. Ростовская область стала настоящим хабом для транзитных автопутешественников по дороге на Юг и Северный Кавказ. Гости, следующие по федеральной трассе М-4 "Дон", останавливаются на территории нашего региона на одну и более ночей - как по дороге на море, так и обратно", - говорится в сообщении.

По информации властей, по итогам первого полугодия турпоток в Ростовскую область достиг 838 тыс. человек, что соответствует уровню аналогичного периода 2022 года. Наибольшей популярностью регион пользуется среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Московской, Волгоградской и Воронежской областей.

При этом введение курортного сбора в Ростовской области в ближайшей перспективе не планируется. "Учитывая, что введение курортного сбора повлечет повышение финансовой нагрузки как на сам турбизнес в части необходимости его администрирования, так и на туристов, введение курортного сбора в настоящий момент на территории Ростовской области полагаем несвоевременным", - отметили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов. В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости его введения. Участниками эксперимента уже стали пять субъектов РФ - Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус". Сумма курортного сбора составляет от 30 до 100 рублей с человека в сутки. Средства направляются на развитие туристической инфраструктуры.