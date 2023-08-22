Макао запретит импорт некоторых продуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Речь идет, в частности, о живых и свежих продуктах питания, животного происхождения, морской соли и морских водорослях, овощах, фруктах, молочных продуктах

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Макао с 24 августа запретят импорт нескольких продуктов питания из 10 префектур Японии, в том числе Токио и Фукусимы, из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства этого специального административного района КНР.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности и здоровья жителей Макао правительство специального административного района примет меры по запрету с 24 августа импорта живых и свежих продуктов питания, продуктов животного происхождения, морской соли и морских водорослей, в том числе овощей, фруктов, молока и молочных продуктов, продуктов водного промысла и изделий из них, мясной продукции и изделий из мяса, яиц домашней птицы и других продуктов, из 10 префектур Японии, среди которых Фукусима, Тиба, Тотиги, Ибараки, Гумма, Мияги, Ниигата, Нагано, Сайтама и Токио", - сказано в документе.

Ранее во вторник власти Гонконга также заявили о запрете с 24 августа импорта морепродуктов из 10 префектур Японии, в том числе Токио и Фукусимы, из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Как заявил секретарь (министр) окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань, в настоящее время неизвестно, как долго будет действовать запрет. По данным властей Японии, в 2022 году экспорт морепродуктов в Гонконг составил около $536 млн.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Кисида также пообещал, что правительство Японии будет нести ответственность за безопасный сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", "даже если на это уйдет несколько десятилетий".