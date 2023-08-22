В Москве число резидентов отраслевого кластера "Кунцево" увеличилось почти в шесть раз

Суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив 6 млрд рублей по итогам 2022 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число компаний, обладающих статусом резидента отраслевого кластера "Кунцево", с 2016 года выросло в Москве с 10 до 58, а общая площадь занимаемых ими площадей за семь лет увеличилась примерно в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Кунцево" - ведущая профильная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных отраслей в Москве. Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз. Предприятия динамично развиваются и увеличивают выпуск продукции. Так, суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив 6 млрд рублей по итогам 2022-го", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в кластере размещают свои производственные мощности компании, которые специализируются на разработке и производстве текстильной продукции. Кроме того, среди кунцевских производителей активно развивается кооперация, благодаря которой ускоряются процессы и увеличивается рост объемов производства. Так, "РДФ Групп" производит портновские манекены для большинства швейных компаний "Кунцево".

"Рост выручки резидентов свидетельствует об устойчиво растущем спросе на услуги кластера и планомерной реализации стратегии компаний на локализацию и расширение собственного производства в Москве. Это позволяет предприятиям успешно замещать товары ушедших с отечественного рынка поставщиков", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.